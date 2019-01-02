У Данії пасажирський потяг зіштовхнувся з невідомим предметом: є загиблі

2 грудня 2019 року у Данії на мосту Сторебілт, що з'єднує острови Фюн і Зеландія сталася масштабна залізнична аварія. Пасажирський потяг о 7:30 зіштовхнувся з невідомим предметом та здійснив екстрене гальмування.

Про це повідомила поліція Данії у прес-релізі.

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Відомо, що потяг врізався в частину даху, який відірвався від одного з вантажних вагонів потягу, що слідував в напрямку острова Фен. В результаті зіткнення загинули 6 людей, ще 8 людей були травмовані. Загалом на момент зіткнення у пасажирському потягу перебували 160 пасажирів та троє працівників залізниці.



Аварія пасажирського потягу у Данії

У поліції повідомили, що рятувальна операція наразі триває. Усіх пасажирів було евакуйовано до сусіднього міста Нюборг. Наразі міст закритий для руху потягів. Причини інциденту встановлюються.

До слова, 27 грудня 2018 року у потязі 357К сполученням "Київ – Рахів" на пасажирку впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього пасажирка нижньої полиці отримала значні травми тазу.