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      У Данії пасажирський потяг зіштовхнувся з невідомим предметом: є загиблі

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      Залізнична аварія у Данії
      Залізнична аварія у Данії / politi.dk

      2 грудня 2019 року у Данії на мосту Сторебілт, що з'єднує острови Фюн і Зеландія сталася масштабна залізнична аварія. Пасажирський потяг о 7:30 зіштовхнувся з невідомим предметом та здійснив екстрене гальмування.

      Про це повідомила поліція Данії у прес-релізі

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      Відомо, що потяг врізався в частину даху, який відірвався від одного з вантажних вагонів потягу, що слідував в напрямку острова Фен. В результаті зіткнення загинули 6 людей, ще 8 людей були травмовані. Загалом на момент зіткнення у пасажирському потягу перебували 160 пасажирів та троє працівників залізниці.

      аварія пасажирського потягу у Данії
      Аварія пасажирського потягу у Данії

      У поліції повідомили, що рятувальна операція наразі триває. Усіх пасажирів було евакуйовано до сусіднього міста Нюборг. Наразі міст закритий для руху потягів. Причини інциденту встановлюються.

      До слова, 27 грудня 2018 року у потязі 357К сполученням "Київ – Рахів" на пасажирку впала верхня полиця, на якій відпочивала інша жінка. Унаслідок цього пасажирка нижньої полиці отримала значні травми тазу.

      Теги: Аварії та ДТП Данія Жертви
      Джерело: 24 Канал
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