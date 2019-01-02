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      В Дании пассажирский поезд столкнулся с неизвестным предметом: есть погибшие

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      Железнодорожная авария в Дании
      Железнодорожная авария в Дании / politi.dk

      2 декабря 2019 года в Дании на мосту Сторебилт, соединяющем острова Фюн и Зеландия произошла масштабная железнодорожная авария. Пассажирский поезд в 7:30 столкнулся с неизвестным предметом и совершил экстренное торможение.

      Об этом сообщила полиция Дании в пресс-релизе.

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      Известно, что поезд врезался в часть крыши, которая оторвалась от одного из грузовых вагонов поезда, следовавшего в направлении острова Фен. В результате столкновения погибли 6 человек, еще 8 человек были травмированы. Всего на момент столкновения в пассажирском поезде находились 160 пассажиров и трое работников железной дороги.

      аварія пасажирського потягу у Данії
      Авария пассажирского поезда в Дании

      В полиции сообщили, что спасательная операция сейчас продолжается. Все пассажиры были эвакуированы в соседний город Нюборг. Сейчас мост закрыт для движения поездов. Причины инцидента устанавливаются.

      К слову, 27 декабря 2018 года в поезде 357К сообщением "Киев – Рахов" на пассажирку упала верхняя полка, на которой отдыхала другая женщина. Вследствие этого пассажирка нижней полки получила значительные травмы таза.

      Теги: Жертвы Дания Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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