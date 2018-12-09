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      Авария самолета в "Борисполе": директор аэропорта прокомментировал инцидент

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      Директор аэропорта прокомментировал ситуацию с самолетом
      Директор аэропорта прокомментировал ситуацию с самолетом / 24 Канал

      В воскресенье, 9 декабря, в результате жесткой посадки в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета. В связи с инцидентом директор аэрпорт прокомментировал ситуацию.

      Об этом сообщило издание "Вести".

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      Ранее 24 канал сообщал о том, что в международном аэропорту "Борисполь" произошла авария самолета через жесткую посадку. Команда другого неповрежденного самолета предупредила о жесткую посадку другого лайнера, мотивируя изменении места посадки.

      Аэропорт работает в штатном режиме. При выруливании самолет "Белавиа" сбил фонари. Мы на время закрывали полосу для того, чтобы очистить ее. Самолет самостоятельно дошел до места стоянки. Самолет принадлежит Беларуси и они будут выяснять причины произошедшего. У него поцарапан обтекатель. Других повреждений нет,
      – сообщил Павел Рябикин.

      Директор аэропорта добавил, что на момент инцидента был напряженный период в работе "Борисполя", одиннадцать самолетов были перенаправлены в другие аэропорты.

      Аварія літак Бориспль
      Повреждения, понесенные самолет в "Борисполе"

      Теги: Новости Борисполя авиация Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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