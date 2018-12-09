Аварія літака у "Борисполі": директор аеропорта прокоментував інцидент

У неділю, 9 грудня, внаслідок жорсткої посадки у міжнародному аеропорту "Бориспіль" сталась аварія літака. У зв'язку з інцидентом директор аерпорта прокоментував ситуацію.

Про це повідомило видання "Вести".

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Раніше 24 канал повідомляв про те, що у міжнародному аеропорту "Бориспіль" сталась аварія літака через жорстку посадку. Команда іншого неушкодженого літака попередила про жорстку посадку іншого лайнера, мотивуючи зміну місця посадки.

Аеропорт працює в штатному режимі. При вирулюванні літак "Бєлавіа" збив ліхтарі. Ми на якийсь час закривали смугу для того, щоб очистити її. Літак самостійно дійшов до місця стоянки. Літак належить Білорусі і вони будуть з'ясовувати причини події. У нього подряпаний обтічник. Інших пошкоджень немає,

– повідомив Павло Рябікін.

Директор аеропорту додав, що на момент інциденту був напружений період в роботі "Борисполя", одинадцять літаків було перенаправлено в інші аеропорти.



Ушкодження, яких зазнав літак у "Борисполі"