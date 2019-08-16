Авария самолета в Подмосковье: большинство пассажиров не захотели снова лететь в Крым

Большинство пассажиров самолета "Уральских авиалиний", который утром 15 августа аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье, отказались полететь в аннексированный Крым на другом самолете.

Представители авиакомпании сообщили, что по состоянию на вечер 15 августа, 58 пассажиров вылетели в оккупированный Крыму на другом самолете.

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Еще 77 человек отказались во второй раз лететь на аннексированный украинский полуостров. Им авикомпания вернет стоимость билетов и выплатит компенсации.

Кроме того, 84 пассажиров рейса Москва ( "Раменское") – Симферополь отпустили домой "для проведения следственных мероприятий" 16 августа.

Также в авиакомпании добавляют, что якобы вернули весь багаж пассажирам и обещают вернуть забытые в салоне самолета вещи.

Всего на борту самолета находились 234 человека. Во время жесткой посадки пострадали 76 пассажиров, среди которых 19 детей. Врачи диагностировали у пострадавших ушибы, синяки, сотрясения мозга и переломы. Одну пожилую женщину пришлось госпитализировать, ее состояние оценивают как средней тяжести.

Что известно об аварии самолета в Подмосковье?

Экипаж самолета утром 15 августа принял решение про его экстренную посадку фактически сразу после взлета. Причина: у самолета отказали двигатели. В них попала стая чаек.



Самолет смог пролететь еще 12 километров, а потом сел в кукурузном поле вблизи села Рыбаки в Раменском районе Подмосковья. Посадка была жесткой, из-за чего часть пассажиров получили ранения. Чудом, все выжили. В следствии этого инцидента россияне не смогли попасть в оккупированный Крым, куда и направлялся самолет.

Смотрите видео от 24 канала об аварийной посадке пассажирского самолета в России: