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      Авария самолета в Подмосковье: большинство пассажиров не захотели снова лететь в Крым

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      Большинство пассажиров самолета А321 не захотели снова лететь в Крым после аварии в Подмосковье
      Большинство пассажиров самолета А321 не захотели снова лететь в Крым после аварии в Подмосковье / kp.ru

      Большинство пассажиров самолета "Уральских авиалиний", который утром 15 августа аварийно сел в кукурузном поле в Подмосковье, отказались полететь в аннексированный Крым на другом самолете.

      Представители авиакомпании сообщили, что по состоянию на вечер 15 августа, 58 пассажиров вылетели в оккупированный Крыму на другом самолете.

       Важно: Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь в кукурузном поле: что известно – фото, видео

      Еще 77 человек отказались во второй раз лететь на аннексированный украинский полуостров. Им авикомпания вернет стоимость билетов и выплатит компенсации.

      Кроме того, 84 пассажиров рейса Москва ( "Раменское") – Симферополь отпустили домой "для проведения следственных мероприятий" 16 августа.

      Также в авиакомпании добавляют, что якобы вернули весь багаж пассажирам и обещают вернуть забытые в салоне самолета вещи.

      Всего на борту самолета находились 234 человека. Во время жесткой посадки пострадали 76 пассажиров, среди которых 19 детей. Врачи диагностировали у пострадавших ушибы, синяки, сотрясения мозга и переломы. Одну пожилую женщину пришлось госпитализировать, ее состояние оценивают как средней тяжести.

      Что известно об аварии самолета в Подмосковье?
      Экипаж самолета утром 15 августа принял решение про его экстренную посадку фактически сразу после взлета. Причина: у самолета отказали двигатели. В них попала стая чаек.

      Самолет смог пролететь еще 12 километров, а потом сел в кукурузном поле вблизи села Рыбаки в Раменском районе Подмосковья. Посадка была жесткой, из-за чего часть пассажиров получили ранения. Чудом, все выжили. В следствии этого инцидента россияне не смогли попасть в оккупированный Крым, куда и направлялся самолет.

      Смотрите видео от 24 канала об аварийной посадке пассажирского самолета в России:

       

      blog_ava
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      Теги: Авария самолета в Подмосковье Аннексия Крыма Новости Крыма авиация
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