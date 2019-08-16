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      Аварія літака в Підмосков’ї: більшість пасажирів не захотіли знову летіти в Крим

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      Більшість пасажирів літака А321 не захотіли знову летіти в Крим після аварії у Підмосков'ї
      Більшість пасажирів літака А321 не захотіли знову летіти в Крим після аварії у Підмосков'ї / kp.ru

      Більшість пасажирів літака "Уральських авіаліній", який вранці 15 серпня аварійно сів у кукурудзяному полі в Підмосков’ї, відмовилися полетіти до анексованого Криму іншим літаком.

      Представники авіакомпанії повідомили, що станом на вечір 15 серпня, 58 пасажирів вилетіли до окупованого Криму іншими літаком.

      Важливо: Аварійна посадка літака Москва – Сімферополь в кукурудзяному полі: що відомо – фото, відео

      Ще 77 людей відмовилися вдруге летіти на анексований український півострів. Їм авікомпанія поверне вартість квитків та виплатить компенсації.

      Окрім того, 84 пасажирів рейсу Москва ("Раменське") – Сімферополь відпустили додому "для проведення слідчих заходів" 16 серпня.

      Також в авіакомпанії додають, що нібито повернули весь багаж пасажирам та обіцяють повернути забуті в салоні літака речі.

      Загалом на борту літака перебували 234 людини. Під час жорсткої посадки постраждали 76 пасажирів, серед яких 19 дітей. Лікарі діагностували у потерпілих забої, синці, струси мозку та переломи. Одну літню жінку довелося госпіталізувати, її стан оцінюють як середньої важкості.

      Що відомо про аварію літака у Підмосков'ї? Екіпаж літака вранці 15 серпня прийняв рішення про його екстрену посадку фактично відразу після зльоту. Причина: в авіасудна відмовили двигуни. У них потрапила зграя чайок. 

      Літак зміг пролетіти ще 12 кілометрів, а далі сів в кукурудзяному полі поблизу села Рибаки у Раменському районі Підмосков’я. Посадка була жорсткою, тому частина пасажирів отримали поранення. Дивом, всі вижили. Через цей інцидент росіяни не змогли потрапити до окупованого Криму, куди й прямував літак.

      Дивіться відео від 24 каналу про аварійну посадку пасажирського літака в Росії:

       

      blog_ava
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      Теги: Анексія Криму Новини Криму Аварія літака у Підмосков’ї авіація
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