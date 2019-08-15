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      Авария самолета в Подмосковье: весь экипаж попал в базу "Миротворца"

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      Весь экипаж самолета, аварийно севшего в поле под Москвой, попал в базу "Миротворца"
      Весь экипаж самолета, аварийно севшего в поле под Москвой, попал в базу "Миротворца" / bbc.com

      Российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс в оккупированный Симферополь, аварийно сел в поле в Подмосковье. Из-за нарушения государственной границы Украины весь экипаж самолета попал в базу "Миротворца".

      Причиной попадания в "Чистилище" стало участие экипажа в попытках легализовать аннексию Крыма, отмечает "Миротворец".

      Это стоит увидеть: Аварийная посадка самолета Москва – Симферополь в кукурузном поле: что известно – фото, видео

      Кроме того, через организацию поездок в Крым в базу сайта также попал гендиректор туроператора "Дельфин".

      В общем, в базе "Миротворца" появились 8 новых фамилий:

      Сергей Ромашкин – гендиректор туроператора;

      Дамир Юсупов – командир самолета;

      Георгий Мурзин – второй пилот;

      Дмитрий Ивлицкий – старший бортпроводник;

      Алия Слякаева – бортпроводница;

      Надежда Вершинина – бортпроводница;

      Яна Ягодина – бортпроводница;

      Дмитрий Гончаренко – бортпроводник.

      Что известно об аварийной посадке самолета в Подмосковье?Экипаж самолета принял решение о его экстренной посадке фактически сразу после взлета. Причина: у авиасудна отказали двигатели. В них попала стая чаек.

      Самолет смог пролететь еще 12 километров, а потом сел в кукурузном поле вблизи села Рыбаки в Раменском районе Подмосковья. Из-за этого инцидента россияне не смогли попасть в оккупированный Крым, куда и направлялся самолет.

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      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Миротворец авиация Авария самолета в Подмосковье
      Источник: 24 канал
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