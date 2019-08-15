Авария самолета в Подмосковье: весь экипаж попал в базу "Миротворца"
Российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс в оккупированный Симферополь, аварийно сел в поле в Подмосковье. Из-за нарушения государственной границы Украины весь экипаж самолета попал в базу "Миротворца".
Причиной попадания в "Чистилище" стало участие экипажа в попытках легализовать аннексию Крыма, отмечает "Миротворец".
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Кроме того, через организацию поездок в Крым в базу сайта также попал гендиректор туроператора "Дельфин".
В общем, в базе "Миротворца" появились 8 новых фамилий:
Сергей Ромашкин – гендиректор туроператора;
Дамир Юсупов – командир самолета;
Георгий Мурзин – второй пилот;
Дмитрий Ивлицкий – старший бортпроводник;
Алия Слякаева – бортпроводница;
Надежда Вершинина – бортпроводница;
Яна Ягодина – бортпроводница;
Дмитрий Гончаренко – бортпроводник.
Что известно об аварийной посадке самолета в Подмосковье?Экипаж самолета принял решение о его экстренной посадке фактически сразу после взлета. Причина: у авиасудна отказали двигатели. В них попала стая чаек.
Самолет смог пролететь еще 12 километров, а потом сел в кукурузном поле вблизи села Рыбаки в Раменском районе Подмосковья. Из-за этого инцидента россияне не смогли попасть в оккупированный Крым, куда и направлялся самолет.