Российский пассажирский самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс в оккупированный Симферополь, аварийно сел в поле в Подмосковье. Из-за нарушения государственной границы Украины весь экипаж самолета попал в базу "Миротворца".

Причиной попадания в "Чистилище" стало участие экипажа в попытках легализовать аннексию Крыма, отмечает "Миротворец".

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Кроме того, через организацию поездок в Крым в базу сайта также попал гендиректор туроператора "Дельфин".

В общем, в базе "Миротворца" появились 8 новых фамилий:

Сергей Ромашкин – гендиректор туроператора;

Дамир Юсупов – командир самолета;

Георгий Мурзин – второй пилот;

Дмитрий Ивлицкий – старший бортпроводник;

Алия Слякаева – бортпроводница;

Надежда Вершинина – бортпроводница;

Яна Ягодина – бортпроводница;

Дмитрий Гончаренко – бортпроводник.

Что известно об аварийной посадке самолета в Подмосковье?Экипаж самолета принял решение о его экстренной посадке фактически сразу после взлета. Причина: у авиасудна отказали двигатели. В них попала стая чаек.



Самолет смог пролететь еще 12 километров, а потом сел в кукурузном поле вблизи села Рыбаки в Раменском районе Подмосковья. Из-за этого инцидента россияне не смогли попасть в оккупированный Крым, куда и направлялся самолет.