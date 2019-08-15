Аварія літака у Підмосков'ї: увесь екіпаж потрапив у базу "Миротворця"
Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії", який здійснював рейс до окупованого Сімферополя, аварійно сів у полі в Підмосков'ї. Через порушення державного кордону України увесь екіпаж літака потрапив до бази "Миротворця".
Причиною потрапляння до "Чистилища" стала участь екіпажу у спробах легалізувати анексію Криму, зазначає "Миротворець".
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Крім того, через організацію поїздок у Крим у базу сайту також потрапив гендиректор туроператора "Дельфін".
Загалом, у базі "Миротворця" з'явилися 8 нових прізвищ:
Сергій Ромашкін – гендиректор туроператора;
Дамір Юсупов – командир літака;
Георгій Мурзін – другий пілот;
Дмитро Івліцький – старший бортпровідник;
Алія Слякаева – бортпровідниця;
Надія Вершиніна – бортпровідниця;
Яна Ягодіна – бортпровідниця;
Дмитро Гончаренко – бортпровідник.
Що відомо про аварійну посадку літака у Підмосков'ї?Екіпаж літака прийняв рішення про його екстрену посадку фактично відразу після зльоту. Причина: в авіасудна відмовили двигуни. У них потрапила зграя чайок.
Літак зміг пролетіти ще 12 кілометрів, а далі сів в кукурудзяному полі поблизу села Рибаки у Раменському районі Підмосков’я. Через цей інцидент росіяни не змогли потрапити до окупованого Криму, куди й прямував літак.