Аварія літака у Підмосков'ї: увесь екіпаж потрапив у базу "Миротворця"

Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії", який здійснював рейс до окупованого Сімферополя, аварійно сів у полі в Підмосков'ї. Через порушення державного кордону України увесь екіпаж літака потрапив до бази "Миротворця".

Причиною потрапляння до "Чистилища" стала участь екіпажу у спробах легалізувати анексію Криму, зазначає "Миротворець".

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Крім того, через організацію поїздок у Крим у базу сайту також потрапив гендиректор туроператора "Дельфін".

Загалом, у базі "Миротворця" з'явилися 8 нових прізвищ:

Сергій Ромашкін – гендиректор туроператора;

Дамір Юсупов – командир літака;

Георгій Мурзін – другий пілот;

Дмитро Івліцький – старший бортпровідник;

Алія Слякаева – бортпровідниця;

Надія Вершиніна – бортпровідниця;

Яна Ягодіна – бортпровідниця;

Дмитро Гончаренко – бортпровідник.

Що відомо про аварійну посадку літака у Підмосков'ї?Екіпаж літака прийняв рішення про його екстрену посадку фактично відразу після зльоту. Причина: в авіасудна відмовили двигуни. У них потрапила зграя чайок.



Літак зміг пролетіти ще 12 кілометрів, а далі сів в кукурудзяному полі поблизу села Рибаки у Раменському районі Підмосков’я. Через цей інцидент росіяни не змогли потрапити до окупованого Криму, куди й прямував літак.