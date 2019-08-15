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      Аварія літака у Підмосков'ї: увесь екіпаж потрапив у базу "Миротворця"

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      Увесь екіпаж літака, який аварійно сів у полі під Москвою, потрапив у базу "Миротворця"
      Увесь екіпаж літака, який аварійно сів у полі під Москвою, потрапив у базу "Миротворця" / bbc.com

      Російський пасажирський літак А321 авіакомпанії "Уральські авіалінії", який здійснював рейс до окупованого Сімферополя, аварійно сів у полі в Підмосков'ї. Через порушення державного кордону України увесь екіпаж літака потрапив до бази "Миротворця".

      Причиною потрапляння до "Чистилища" стала участь екіпажу у спробах легалізувати анексію Криму, зазначає "Миротворець".

      Це варто побачити: Аварійна посадка літака Москва – Сімферополь в кукурудзяному полі: що відомо – фото, відео

      Крім того, через організацію поїздок у Крим у базу сайту також потрапив гендиректор туроператора "Дельфін".

      Загалом, у базі "Миротворця" з'явилися 8 нових прізвищ:

      Сергій Ромашкін – гендиректор туроператора;

      Дамір Юсупов – командир літака;

      Георгій Мурзін – другий пілот;

      Дмитро Івліцький – старший бортпровідник;

      Алія Слякаева – бортпровідниця;

      Надія Вершиніна – бортпровідниця;

      Яна Ягодіна – бортпровідниця;

      Дмитро Гончаренко – бортпровідник.

      Що відомо про аварійну посадку літака у Підмосков'ї?Екіпаж літака прийняв рішення про його екстрену посадку фактично відразу після зльоту. Причина: в авіасудна відмовили двигуни. У них потрапила зграя чайок.

      Літак зміг пролетіти ще 12 кілометрів, а далі сів в кукурудзяному полі поблизу села Рибаки у Раменському районі Підмосков’я. Через цей інцидент росіяни не змогли потрапити до окупованого Криму, куди й прямував літак.

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      Теги: Новини України Аварія літака у Підмосков’ї авіація Миротворець Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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