Авария судна с украинцами у берегов Турции: в МИД назвали причину трагедии

Аварию грузового судна, на борту которого находилось 13 человек включая 11 украинцев, вызвал удар волны.

Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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Ранее 24 канал сообщал, что 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно. Семь человек выжили, шесть человек нашли уже мертвыми. Среди погибших – четверо украинцев, один россиянин и один азербайджанец. По информации Azvision.az, судно направлялось в Самсун из российского порта "Азов". Оно перевозило уголь.

В территориальных водах Турции затонуло грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломилось и начало тонуть. Команда подала береговой охране сигнал о спасении,

– отметил Кирилич.



