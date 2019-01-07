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      Авария судна с украинцами у берегов Турции: в МИД назвали причину трагедии

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      У берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту
      У берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту / Соцсети

      Аварию грузового судна, на борту которого находилось 13 человек включая 11 украинцев, вызвал удар волны.

      Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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      Ранее 24 канал сообщал, что 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно. Семь человек выжили, шесть человек нашли уже мертвыми. Среди погибших – четверо украинцев, один россиянин и один азербайджанец. По информации  Azvision.azсудно направлялось в Самсун из российского порта "Азов". Оно перевозило уголь.

      В территориальных водах Турции затонуло грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломилось и начало тонуть. Команда подала береговой охране сигнал о спасении,
      – отметил Кирилич.


       

      Теги: Авария судна с украинцами вблизи Турции Жертвы Новости Украины МИД Украины Водный транспорт Новости Турции
      Источник: 24 Канал
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