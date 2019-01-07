У берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту: появилась реакция МИД

У берегов турецкого портового города Самсун в результате аварии торгового судна погибли 4 гражданина Украины, еще 7 украинцев госпитализированы.

Об этом сообщил начальник консульского управления обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН.

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В Турции у берегов Самсуна из-за погодных условий затонуло торговое судно под флагом Панамы. Из 13 членов экипажа 11 – граждане Украины,

– отметил он.

Так, Кирилич добавил, что несмотря на оперативные действия береговой охраны и развернутую спасательную операцию 4 украинцев погибли.

"К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников. Во времени Рождества Христова выражаю соболезнования и поддержку семьям погибших моряков. Остальные члены экипажа госпитализированы в больницы города Самсун. Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под надлежащим присмотром", – рассказал дипломат.

По его словам, консул Украины безотлагательно выезжает на место трагедии.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно. На его борту находилось 13 человек, среди которых 11 – украинцы. Во время инцидента погибли 6 человек.