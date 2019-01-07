Біля берегів Туреччини затонуло судно із українцями на борту: з'явилась реакція МЗС

Біля берегів турецького портового міста Самсун внаслідок аварії торгового судна загинуло 4 громадян України, ще 7 українців госпіталізовано.

Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

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У Туреччині біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно під прапором Панами. З 13 членів екіпажу 11 – громадяни України,

– зазначив він.

Так, Кирилич додав, що попри оперативні дії берегової охорони та розгорнуту рятувальну операцію 4 українців загинули.

"На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. У часі Різдва Христового висловлюю співчуття та підтримку родинам загиблих моряків. Решту членів екіпажу госпіталізовано до лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом", – розповів дипломат.

За його словами, консул України невідкладно виїжджає на місце трагедії.

Нагадаємо, 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. На його борту перебувало 13 осіб, серед яких 11 – українці. Під час інциденту загинуло 6 осіб.