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      Біля берегів Туреччини затонуло судно із українцями на борту: з'явилась реакція МЗС

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      У МЗС відреагували на катастрофу судна із українцями на борту
      У МЗС відреагували на катастрофу судна із українцями на борту / фото з відкритих джерел

      Біля берегів турецького портового міста Самсун внаслідок аварії торгового судна загинуло 4 громадян України, ще 7 українців госпіталізовано.

      Про це повідомив начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

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      У Туреччині біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно під прапором Панами. З 13 членів екіпажу 11 – громадяни України,
      – зазначив він.

      Так, Кирилич додав, що попри оперативні дії берегової охорони та розгорнуту рятувальну операцію 4 українців загинули.

      "На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. У часі Різдва Христового висловлюю співчуття та підтримку родинам загиблих моряків. Решту членів екіпажу госпіталізовано до лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом", – розповів дипломат.

      За його словами, консул України невідкладно виїжджає на місце трагедії.

      Нагадаємо, 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. На його борту перебувало 13 осіб, серед яких 11 – українці. Під час інциденту загинуло 6 осіб.

      Теги: Новини України Новини Туреччини Водний транспорт Жертви Надзвичайні ситуації МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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