Неподалік Туреччини затонуло судно з українцями на борту: фото і відео рятувальної операції

7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. На його борту перебувало 13 осіб, серед яких 11 – українці.

Про це повідомила місцева влада турецької провінції Самсун, передає Еuronews.

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Семеро людей вижили, шістьох людей знайшли вже мертвими.

UPDATE — 6 crew members died, 7 others were rescued after cargo ship sank off northern Turkey’s Samsun province, the governor’s office sayshttps://t.co/jhZM27azBG pic.twitter.com/mmp56ytbhC — DAILY SABAH (@DailySabah) 7 січня 2019 р.

За даними деяких ЗМІ, четверо загиблих були громадянами України.

Vessel with Ukrainian crew (11 of 13) sank near Samsun, Turkey. 4 Ukrainian citizens died https://t.co/eT2M22YeDh pic.twitter.com/bHYDdIudtd — BOC Intel (@blackopscyber1) 7 січня 2019 р.

#SonDurum Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. pic.twitter.com/CJgR4xBcPW — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 7 січня 2019 р.

Пізніше посол України в Туреччині підтвердив, що четверо українців загинули.

За його словами, судно затонуло через несприятливі погодні умови.

1/1Туреччина. Сьогодні вранці біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торгове судно.З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України.Береговою охороною було оперативно вжиті належні заходи. На жаль, не вдалося врятувати 4 наших співвітчизників. — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

1/2 Решту 7 членів екіпажу доправлено до різних лікарень міста Самсун. Постраждалих відвідав губернатор провінції, вони перебувають під належним наглядом. До Самсуна виїхав консул. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та сподіваємось на якнайшвидше одужання постраждалих — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) 7 січня 2019 р.

На судні також перебували два громадяни Росії та Азербайджану.



Сімох людей із затонулого судна врятували

Сигнал лиха від вантажного судна "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором, отримали о 08:10 за місцевим часом. Катастрофа сталась за 80 кілометрів від Самсуна. Офіційну причину трагедії наразі не повідомляють.

Як зазначає Azuision.az, судно прямувало до Самсуна з російського порту "Азов". Воно перевозило вугілля.

Рятувальна операція у Самсуні: відео

До пошуково-рятувальної операції залучили два човни, три вертольоти і літак.