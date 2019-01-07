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      Неподалік Туреччини затонуло судно з українцями на борту: фото і відео рятувальної операції

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      Рятувальна операція триває
      Рятувальна операція триває / Соцмережі

      7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. На його борту перебувало 13 осіб, серед яких 11 – українці.

      Про це повідомила місцева влада турецької провінції Самсун, передає Еuronews.

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      Семеро людей вижили, шістьох людей знайшли вже мертвими. 

      За даними деяких ЗМІ, четверо загиблих були громадянами України. 

      Пізніше посол України в Туреччині підтвердив, що четверо українців загинули. 

      За його словами, судно затонуло через несприятливі погодні умови.

      На судні також перебували два громадяни Росії та Азербайджану.


      Сімох людей із затонулого судна врятували

      Сигнал лиха від вантажного судна "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором, отримали о 08:10 за місцевим часом. Катастрофа сталась за 80 кілометрів від Самсуна. Офіційну причину трагедії наразі не повідомляють. 

      Як зазначає Azuision.az, судно прямувало до Самсуна з російського порту "Азов". Воно перевозило вугілля.

      Рятувальна операція у Самсуні: відео

       

      До пошуково-рятувальної операції залучили два човни, три вертольоти і літак. 

      Теги: Новини України Водний транспорт Надзвичайні ситуації Жертви Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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