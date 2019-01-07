Недалеко от Турции затонуло судно с украинцами на борту: фото и видео
У берегов Турции затонуло грузовое судно. На его борту находились 13 человек, среди которых 9 – украинцы.
Об этом сообщили местные власти турецкой провинции Самсун, передает Еuronews.
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Семь человек выжили, шесть человек нашли уже мертвыми.
По данным некоторых СМИ, четверо погибших были гражданами Украины.
На судне также находились два гражданина России и Азербайджана.
Сигнал бедствия от грузового судна "Волга-Балт", которое шло под панамским флагом, получили в 08:10 по местному времени. Катастрофа произошла в 80 километрах от Самсуна. Что стало причиной трагедии – пока не сообщают.
Источник: 24 Канал
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