Недалеко от Турции затонуло судно с украинцами на борту: фото и видео

У берегов Турции затонуло грузовое судно. На его борту находились 13 человек, среди которых 9 – украинцы.

Об этом сообщили местные власти турецкой провинции Самсун, передает Еuronews.

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Семь человек выжили, шесть человек нашли уже мертвыми.

UPDATE — 6 crew members died, 7 others were rescued after cargo ship sank off northern Turkey’s Samsun province, the governor’s office sayshttps://t.co/jhZM27azBG pic.twitter.com/mmp56ytbhC — DAILY SABAH (@DailySabah) 7 січня 2019 р.

По данным некоторых СМИ, четверо погибших были гражданами Украины.

Vessel with Ukrainian crew (11 of 13) sank near Samsun, Turkey. 4 Ukrainian citizens died https://t.co/eT2M22YeDh pic.twitter.com/bHYDdIudtd — BOC Intel (@blackopscyber1) 7 січня 2019 р.

#SonDurum Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun açıklarında batan gemide 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. pic.twitter.com/CJgR4xBcPW — Az Önce Oldu (@azonceoldu) 7 січня 2019 р.

На судне также находились два гражданина России и Азербайджана.

Сигнал бедствия от грузового судна "Волга-Балт", которое шло под панамским флагом, получили в 08:10 по местному времени. Катастрофа произошла в 80 километрах от Самсуна. Что стало причиной трагедии – пока не сообщают.