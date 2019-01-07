Аварія судна з українцями біля берегів Туреччини: в МЗС назвали причину трагедії

Аварію вантажного судна, на борту якого перебувало 13 людей включно з 11 українцями, спричинив удар хвилі.

Про це у коментарі "112 Україна" повідомив начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

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Раніше 24 канал повідомляв, що 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. Семеро людей вижили, шістьох людей знайшли вже мертвими. Серед загиблих – четверо українців, один росіянин і один азербайджанець. За інформацією Azvision.az, судно прямувало до Самсуна з російського порту "Азов". Воно перевозило вугілля.

В територіальних водах Туреччини затонуло вантажне судно, яке ходило під прапором Панами. В результаті удару хвилі судно не витримало, розламалося і почало тонути. Команда подала береговій охороні сигнал про порятунок,

– зазначив Кирилич.