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      Аварія судна з українцями біля берегів Туреччини: в МЗС назвали причину трагедії

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      Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями на борту
      Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями на борту / Соцмережі

      Аварію вантажного судна, на борту якого перебувало 13 людей включно з 11 українцями, спричинив удар хвилі.

      Про це у коментарі "112 Україна" повідомив начальник Управління департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

      Читайте також:  Біля берегів Туреччини затонуло судно із українцями на борту: з'явилась реакція МЗС

      Раніше 24 канал повідомляв, що 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно. Семеро людей вижили, шістьох людей знайшли вже мертвими. Серед загиблих – четверо українців, один росіянин і один азербайджанець. За інформацією Azvision.az, судно прямувало до Самсуна з російського порту "Азов". Воно перевозило вугілля.

      В територіальних водах Туреччини затонуло вантажне судно, яке ходило під прапором Панами. В результаті удару хвилі судно не витримало, розламалося і почало тонути. Команда подала береговій охороні сигнал про порятунок,
      – зазначив Кирилич.

      Теги: Жертви Новини України Новини Туреччини Водний транспорт МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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