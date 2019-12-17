Авария судна в Будапеште: украинского капитана вернули под стражу

Украинский капитана швейцарского круизного лайнера Viking Sigyn Юрия (фамилии мужчины до сих пор не назвали) повторно арестовали.

64-летнего украинца обвиняют в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам – из-за аварии судна на Дунае погибли 28 человек. Об этом рассказали в издании AP .

Читайте также: В оккупированном Крыму затонул российская подводная лодка: появилось видео

Решение о содержании под стражей украинца принял 16 декабря Центральный районный суд Пешта. Прокуроры считают, что мужчина может попытаться скрыться от следствия.

Заметим, что капитана Viking Sigyn недавно только освободили из-под стражи с обязательством носить электронное устройство слежения.

Что угрожает украинскому капитану в Венгрии

Венгерские прокуроры требуют посадить украинца на 9 лет с запретом управлять водным транспортом на такой же срок. Да и то лишь при условии, если обвиняемый признает свою вину и откажется от права на суд.

Сейчас судебные разбирательства и следствие продолжаются.

Коротко об аварии на Дунае

Прогулочный катер "Русалка" (Mermaid) затонул в среду, 29 мая 2019 (официально причину аварии до сих пор не называли).

Трагедия произошла в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии в Будапеште.

На борту лодки было 33 корейских туриста и 2 члена экипажа, из-за аварии погибли 28 человек.

Полиция уже 30 мая арестовала гражданина Украины – капитана речного теплохода Viking Sygin, с которым и столкнулся прогулочный катер.

Смотрите видео об аварии судна с украинским капитаном: