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      Авария судна в Будапеште: украинского капитана вернули под стражу

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      Украинского капитана снова арестовали в Венгрии / Фото Ajpek Orsolya, Index

      Украинский капитана швейцарского круизного лайнера Viking Sigyn Юрия (фамилии мужчины до сих пор не назвали) повторно арестовали.

      64-летнего украинца обвиняют в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам – из-за аварии судна на Дунае погибли 28 человек. Об этом рассказали в издании AP .

      Читайте также: В оккупированном Крыму затонул российская подводная лодка: появилось видео

      Решение о содержании под стражей украинца принял 16 декабря Центральный районный суд Пешта. Прокуроры считают, что мужчина может попытаться скрыться от следствия.

      Заметим, что капитана Viking Sigyn недавно только освободили из-под стражи с обязательством носить электронное устройство слежения.

      Что угрожает украинскому капитану в Венгрии

      Венгерские прокуроры требуют посадить украинца на 9 лет с запретом управлять водным транспортом на такой же срок. Да и то лишь при условии, если обвиняемый признает свою вину и откажется от права на суд.

      Сейчас судебные разбирательства и следствие продолжаются.

      Коротко об аварии на Дунае

      • Прогулочный катер "Русалка" (Mermaid) затонул в среду, 29 мая 2019 (официально причину аварии до сих пор не называли).
      • Трагедия произошла в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии в Будапеште.
      • На борту лодки было 33 корейских туриста и 2 члена экипажа, из-за аварии погибли 28 человек.
      • Полиция уже 30 мая арестовала гражданина Украины – капитана речного теплохода Viking Sygin, с которым и столкнулся прогулочный катер.

      Смотрите видео об аварии судна с украинским капитаном:

      Для справки: судно Viking Sygin, что принадлежит швейцарской компании – 135 метров длиной и 29 метров в ширину. Катер Mermaid в 1949 году построили в Херсоне, его габариты – 27,25 на 4,8 метра.

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      16 декабря
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Авария судна в Будапеште Венгрия Новости Украины
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