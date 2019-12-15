В оккупированном Крыму затонула российская подводная лодка: что известно

В оккупированном Севастополе в ночь на 15 декабря затонула подводная лодка Б-380 Черноморского флота России. Информации о пострадавших нет.

По данным российских СМИ, инцидент мог произойти из-за технического состояния плавучего дока, ремонт и эксплуатация которого были невозможными.

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Кроме того, в экстренных службах оккупированного Севастополя рассказали, что сейчас судно выплыло на поверхность и находится на плаву.



Док с подводной лодкой таки выплыл на поверхность / kchf.ru

Отметим, что утром 12 мая в Мурманской области России загорелся крейсер-авианосец "Адмирал Кузнецов". Масштабное возгорание на корабле удалось потушить только через сутки. В результате инцидента погибли 2 человека, пострадали еще 12 людей.

Что известно о затонувшей подводной лодке в Севастополе?Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году.



Подводная лодка Б-380 "Святой князь Георгий" – советский и российский дизель-электрическая лодка проекта 641Б "Сом", последняя лодка своего проекта.