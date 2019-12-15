В окупованому Криму затонув російський підводний човен: що відомо

В окупованому Севастополі у ніч на 15 грудня затонув підводний човен Б-380 Чорноморського флоту Росії. Інформації про постраждалих немає.

За даними російських ЗМІ, інцидент міг статися через технічний стан плавучого доку, ремонт та експлуатація якого були неможливими.

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Крім того, в екстренних службах окупованого Севастополя розповіли, що зараз судно виплило на поверхню та знаходиться на плаву.



Док із підводним човном таки виплив на поверхню / kchf.ru

Відзначимо, що вранці 12 грудня у Мурманській області Росії загорівся крейсер-авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Масштабне займання на кораблі вдалося загасити лише через добу. Внаслідок інциденту загинуло 2 людей, постраждали ще 12 осіб.

Що відомо про затонулий підводний човен у Севастополі?Великий плавучий док ПД-16 був закладений у 1938 році.



Підводний човен Б-380 "Святий князь Георгій" – радянський і російський дизель-електричний човен проекту 641Б "Сом", останній човен свого проєкту.