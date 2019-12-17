Аварія судна в Будапешті: українського капітана повернули під варту

Українського капітана швейцарського круїзного лайнера Viking Sigyn Юрія (прізвища чоловіка досі не назвали) повторно заарештували.

64-річного українця звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв – через аварію судна на Дунаї загинули 28 людей. Про це розповіли у виданні AP.

Читайте також: В окупованому Криму затонув російський підводний човен: з'явилось відео

Рішення про тримання під вартою українця ухвалив 16 грудня Центральний районний суд Пешта. Прокурори вважають, що чоловік може спробувати втекти від слідства.

Зауважимо, що капітана Viking Sigyn нещодавно тільки звільнили з-під варти із зобов'язанням носити електронний пристрій стеження.

Що загрожує українському капітану в Угорщині

Угорські прокурори вимагають посадити українця на 9 років із забороною керувати водним транспортом на такий же термін. Та й то лише за умови, якщо обвинувачений визнає свою провину та відмовиться від права на суд.

Наразі судові розгляди та досудове слідство тривають.

Коротко про аварію на Дунаї

Прогулянковий катер "Русалка" (Mermaid) затонув в середу, 29 травня, 2019 року (офіційно причину аварії досі не називали).

Трагедія сталася у кількох метрах від опори моста Маргіт навпроти будівлі парламенту Угорщини в Будапешті.

На борту човна були 33 корейських туристи й 2 членів екіпажу, через аварію загинули 28 людей.

Поліція вже 30 травня заарештувала громадянина України – капітана річкового теплохода Viking Sygin, з яким і зіткнувся прогулянковий катер.

Дивіться відео про аварію судна з українським капітаном:

Для довідки: судно Viking Sygin, що належить швейцарській компанії, – 135 метрів завдовжки та 29 метрів завширшки. Катер Mermaid у 1949 році побудували у Херсоні, його габарити – 27,25 на 4,8 метра.