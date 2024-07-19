Аварийная посадка воздушного судна была совершена в международном аэропорту Элефтериос Венизелос в столице Греции.
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Самолет направлялся из Лондона в город Ханья на греческом острове Крит.
Предварительно, у самолета возникла проблема с гидравлической системой, что повлекло необходимость осуществления экстренной посадки.
Сейчас все пассажиры и члены экипажа уже находятся в безопасности.
К слову, рейс самолета Singapore Airlines Boeing 777-300ER попал в сильную турбулентность во время рейса из Лондона в Сингапур. Как следствие, один человек погиб, еще несколько пассажиров получили ранения. На борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.