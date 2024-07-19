Аварійну посадку повітряного судна була здійснена в міжнародному аеропорту Елефтеріос Венізелос у столиці Греції.

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Літак прямував із Лондона до міста Ханья на грецькому острові Крит.

Попередньо, у літака виникла проблема з гідравлічною системою, що спричинило необхідність здійснення екстреної посадки.

Наразі усі пасажири та члени екіпажу уже перебувають у безпеці.

До слова, рейс літака Singapore Airlines Boeing 777-300ER потрапив у сильну турбулентність під час рейсу з Лондона до Сінгапуру. Як наслідок, одна людина загинула, ще кілька пасажирів зазнали поранень. На борту літака перебували 211 пасажирів і 18 членів екіпажу.