Развороты и заносы – норма для профессиональных автогонщиков, а для обычных водителей – иллюстрация того, как на дороге делать не надо. Любые резкие маневры и большая скорость под запретом, особенно зимой.

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Если входить в поворот и одновременно давать газ – тогда есть все шансы пойти в занос. Специалисты советуют набирать скорость только с выровненным рулем. В противном случае последствия могут быть роковыми.

Особенно сложно зимой ездить новичкам

Даже некоторые водители с 20-летним стажем совершают ошибки, отмечают профессиональные гонщики. Но особенно сложно зимой ездить новичкам.

Система подготовки у нас таким образом (устроена – 24 канал) к сдаче на водительское удостоверение, что она не охватывает достаточную теоретическую базу, само управление автомобилем, а не правил дорожного движения,

– объяснил автоспортсмен Андрей Яроменко.

Съемочная группа с тренером двинулась на черкасские улицы. Он объяснил, что там как минимум половина – его потенциальные ученики.

Если бы сегодня заснежило – на этой дороге было бы сразу несколько ДТП. Потому что водители проскакивают на красный, подрезают другие автомобили, а между машинами бегают пешеходы. Если днем ​​пешехода увидеть еще можно – ночью это сложнее.

Дороги зимой становятся опаснее: смотрите сюжет 24 канала

Как безопасно передвигаться по дороге зимой

Поэтому водители-эксперты советуют не забывать о правилах безопасности на дорогах и пешеходах. Особенно рекомендуют приобрести светоотражающие элементы для одежды.

Аварийность на украинских дорогах поражает. За год произошло 154 тысячи ДТП, в которых погибли 2,5 тысячи человек. Традиционно больше всего несчастных случаев зимой.

Обратите внимание! Среди причин и неосторожная езда, и превышение скорости, а зачастую даже и то, что некоторые автовладельцы просто не поменяли шины с летних на зимние.

Правоохранители призывают водителей зимой быть не только более осмотрительными, но также не забывать, что нарушая правила дорожного движения и попадая в ДТП – граждане рискуют не только своей жизнью и здоровьем, но и другими участниками ДТП.