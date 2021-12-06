Развороты и заносы – норма для профессиональных автогонщиков, а для обычных водителей – иллюстрация того, как на дороге делать не надо. Любые резкие маневры и большая скорость под запретом, особенно зимой.
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Если входить в поворот и одновременно давать газ – тогда есть все шансы пойти в занос. Специалисты советуют набирать скорость только с выровненным рулем. В противном случае последствия могут быть роковыми.
Особенно сложно зимой ездить новичкам
Даже некоторые водители с 20-летним стажем совершают ошибки, отмечают профессиональные гонщики. Но особенно сложно зимой ездить новичкам.
Система подготовки у нас таким образом (устроена – 24 канал) к сдаче на водительское удостоверение, что она не охватывает достаточную теоретическую базу, само управление автомобилем, а не правил дорожного движения,
– объяснил автоспортсмен Андрей Яроменко.
Съемочная группа с тренером двинулась на черкасские улицы. Он объяснил, что там как минимум половина – его потенциальные ученики.
Если бы сегодня заснежило – на этой дороге было бы сразу несколько ДТП. Потому что водители проскакивают на красный, подрезают другие автомобили, а между машинами бегают пешеходы. Если днем пешехода увидеть еще можно – ночью это сложнее.
Дороги зимой становятся опаснее: смотрите сюжет 24 канала
Как безопасно передвигаться по дороге зимой
Поэтому водители-эксперты советуют не забывать о правилах безопасности на дорогах и пешеходах. Особенно рекомендуют приобрести светоотражающие элементы для одежды.
Аварийность на украинских дорогах поражает. За год произошло 154 тысячи ДТП, в которых погибли 2,5 тысячи человек. Традиционно больше всего несчастных случаев зимой.
Правоохранители призывают водителей зимой быть не только более осмотрительными, но также не забывать, что нарушая правила дорожного движения и попадая в ДТП – граждане рискуют не только своей жизнью и здоровьем, но и другими участниками ДТП.