Розвороти та заноси – норма для професійних автогонщиків, а для звичайних водіїв – ілюстрація того як на дорозі робити не треба. Будь-які різкі маневри та велика швидкість під забороною, особливо взимку.

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Якщо входити в поворот і одночасно давати газу – тоді є всі шанси піти в занос. Фахівці радять набирати швидкість лише з вирівняним кермом. В іншому випадку наслідки можуть бути фатальними.

Особливо складно взимку їздити новачкам

Навіть деякі водії із 20-річним стажем роблять помилки, наголошують професійні гонщики. Та особливо складно взимку їздити новачкам.

Система підготовки у нас таким чином (влаштована – 24 канал) до здачі на посвідчення водія, що вона не охоплює достатню теоретичну базу, саме керування автомобілем, а не правил дорожнього руху,

– пояснив автоспортсмен Андрій Яроменко.

Знімальна група з тренером рушила на черкаські вулиці. Він пояснив, що там щонайменше половина – його потенційні учні.

Якби сьогодні засніжило – на цій дорозі вже було б одразу кілька ДТП. Бо водії проскакують на червоний, підрізають інші автівки, а між машинами бігають пішоходи. Якщо вдень пішохода ще побачити можна – вночі це складніше.

Дороги взимку стають небезпечнішими: дивіться сюжет 24 каналу

Як безпечно пересуватись по дорозі взимку

Тому водії-експерти радять не забувати про правила безпеки на дорогах і тим, хто йде пішки. Особливо рекомендують придбати світловідбивальні елементи для одягу.

Аварійність на українських дорогах вражає. За рік сталося 154 тисячі ДТП, в яких загинуло 2,5 тисячі людей. Традиційно найбільше нещасних випадків взимку.

Зверніть увагу! Серед причин і необережна їзда і перевищення швидкості, а часто навіть і те, що дехто з автовласників просто не поміняв шини з літніх на зимові.

Правоохоронці закликають водіїв взимку бути не лише більш обачними, а також не забувати, що порушуючи правила дорожнього руху і втрапляючи в ДТП – громадяни ризикують не лише своїм життям та здоров'ям, а й інших учасників ДТП.