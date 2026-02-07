Россия массированно атакует объекты энергосистемы: в большинстве регионов ввели аварийные отключения

Ночью и утром 7 февраля Россия била по Украине дронами и ракетами. Из-за атаки осложнилась ситуация в энергосистеме. Поэтому в большинстве областей ввели аварийные отключения. Кое-где же действуют экстренные отключения.

Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго, тогда как местные облэнерго сообщают о положении в каждом регионе. Информацию о том, в каких областях ввели аварийные отключения собрал 24 Канал.

Где ввели аварийные отключения?

7 февраля с 5:25 на Кировоградщине применили аварийные отключения электричества.

Подобная ситуация и на Сумской области. Там ввели графики аварийных отключений сразу для 10 очередей. Также будут действовать специальные графики для 1 очереди потребителей.

В Укрэнерго напоминают, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Там призывают потребителей следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго вашего региона.

В то же время в Черновицкой области применили экстренные отключения электроэнергии.

О введении экстренных отключений для Киева сообщили в ДТЭК.

Заметим! Во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют.

Пока атака еще продолжается. Восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности.

Какая ситуация в энергетике?