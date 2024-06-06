Ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной из-за российских обстрелов инфраструктуры. Аварийные отключения ввели в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".
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Аварийные отключения света
Об отключении света сообщили вечером 6 июня в Львовоблэнерго. Украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией, чтобы предотвратить новые отключения.
Ко Львову и области также присоединилась Одесса.
В Одесской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения света. Мы вынуждены применять их без предупреждения из-за превышения доведенных на сегодня лимитов,
– говорится в заявлении ДТЭК.
В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.
Позже стало известно, что аварийные отключения будут действовать в 12 областях Украины и Киеве. Экстренные отключения для бытовых и промышленных потребителей будут применяться в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ровенская и Харьковская.
Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений,
– сообщили в Укрэнерго.