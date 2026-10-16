Об этом сообщили в Укрэнерго.

Что говорят в компании по поводу отключений?

Энергетики вынуждены были пойти на такие меры из-за сложной ситуации в энергосистеме, спровоцированной вражескими ударами по объектам инфраструктуры.

В частности, речь идет об аварийных отключениях в Сумской области – в части Конотопского и Роменского районов.

По распоряжению Укрэнерго аварийные отключения были введены также в Житомирской и Полтавской областях.

К тому же из-за российской атаки дронов повреждены объекты магистральной сети Укрэнерго, которые обеспечивают электроснабжение Ровенщины. В Ровно и близлежащих районах зафиксировали масштабные обесточения.

В то же время, на Волыни продолжаются восстановительные работы, в частности в Луцке, где минувшей ночью российские дроны серьезно повредили электросети.

В Обуховском, Фастовском и Бучанском районах Киевщины ввели экстренные отключения.

Специалисты компании уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения. Аварийные ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в сети. Потребителей просят следить за оперативными сообщениями своих облэнерго и максимально экономно использовать электроприборы, если свет пока есть.

Последствия системных ударов по украинской генерации

Ситуация в объединенной энергосистеме остается крайне напряженной из-за продолжающихся атак на ключевые узлы. Напомним, ранее мы писали, что Российские оккупанты нанесли массированный удар по городским ТЭЦ Киева.

предыдущие повреждения критически важных объектов в сочетании с ростом потребления на фоне похолодания существенно затруднили балансировку энергоснабжения, поэтому энергетики вынуждены оперативно применять меры защиты сети.

К слову, издание New York Times со ссылкой на перехваченный план ударов, который Украина передала европейским партнерам, отмечало, что " Россия планирует за месяц атак вывести из строя до 90 % энергетических мощностей" Киева, Харькова и Одессы, чтобы разрушить энергосистемы городов в преддверии зимы.