Про це повідомили в Укренерго.

Що кажуть в компанії щодо відключень?

Енергетики вимушено перейшли до таких кроків через складну ситуацію в енергосистемі, спровоковану ворожими ударами по об'єктах інфраструктури.

Зокрема, йдеться про аварійні відключення на Сумщині – у частині Конотопського та Роменського районів.

За розпорядженням Укренерго аварійні відключення ввели також у Житомирській та Полтавській областях.

До того ж, через російську атаку дронів пошкоджено об'єкти магістральної мережі Укренерго, які забезпечують електропостачання Рівненщини. У Рівному та прилеглих районах зафіксували масштабні знеструмлення.

Водночас на Волині тривають відновлювальні роботи, зокрема в Луцьку, де минулої ночі російські дрони серйозно пошкодили електромережі.

В Обухівському, Фастівському і Бучанському районах Київщини запровадили екстрені відключення.

Фахівці компанії вже працюють над ліквідацією наслідків і відновленням живлення. Аварійні обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в мережі. Споживачів просять стежити за оперативними повідомленнями своїх обленерго та максимально ощадливо використовувати прилади, якщо світло наразі є.

Наслідки системних ударів по українській генерації

Ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається вкрай напруженою через тривалі атаки на ключові вузли. Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти завдали масованого удару по міських ТЕЦ Києва.

Попередні пошкодження критично важливих об'єктів разом зі збільшенням споживання на тлі похолодання суттєво ускладнили балансування живлення, тому енергетики змушені оперативно застосовувати заходи захисту мережі.

До слова, видання New York Times із посиланням на перехоплений план ударів, який Україна передала європейським партнерам, зазначало, що Росія планує за місяць атак вивести з ладу до 90% енергогенерації Києва, Харкова та Одеси, щоб зруйнувати енергосистеми міст напередодні зими.