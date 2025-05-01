Она произошла ночью 1 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Владимира Когута.

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В Миргородской общине нет света

Авария на линии электропередач произошла в Миргородской общине.

Без света остались около тысячи абонентов,

– сообщил председатель ОВА Когут.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады энергетиков.

О причинах аварии ничего неизвестно.

Обратите внимание! Украинская энергосистема продолжает восстанавливаться от российских массированных ракетно-дронных атак. Постоянно продолжаются аварийно-восстановительные работы на энергообъектах.



Энергетики призывают к экономному потреблению – пользуйтесь мощными электроприборами в период наиболее эффективной работы солнечных электростанций, а именно с 10:00 до 18:00.

Напомним, что на прошлой неделе, 22 апреля, на Полтавщине также были перебои со светом. Тогда россияне атаковали регион ударными БПЛА типа "Шахед". В результате массированного обстрела были зафиксированы попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятия.