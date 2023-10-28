Поєтому оккупанты и сосредоточились на Авдеевке, чтобы оттянуть украинские резервы и предотвратить продвижение ВСУ на Запорожье. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заметил 24 Каналу, что такие действия врага свидетельствуют о его отчаянии.

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Почему Путин вцепился в Авдеевку

Кровопролитными боями российское командование пытается показать, что их оккупационная армия хоть на что-нибудь способна. В России никогда не ценились жизни солдат, потому что руководство Кремля свято верит, что женщины еще народят живую силу.

Такая ситуация в России – очень близка к маразму. Они никого не будут жалеть и будут пытаться показать, что еще не сломлены, оборонный комплекс работает,

– сказал российский оппозиционер.

Однако реально же это не соответствует действительности. В настоящее время ВПК страны-агрессора производит только то, что может, а не то, что должен.

Гудков объяснил, почему россияне вцепились в Авдеевку: смотрите видео

Какая ситуация вокруг Авдеевки: коротко