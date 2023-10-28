Поєтому оккупанты и сосредоточились на Авдеевке, чтобы оттянуть украинские резервы и предотвратить продвижение ВСУ на Запорожье. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков заметил 24 Каналу, что такие действия врага свидетельствуют о его отчаянии.
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Почему Путин вцепился в Авдеевку
Кровопролитными боями российское командование пытается показать, что их оккупационная армия хоть на что-нибудь способна. В России никогда не ценились жизни солдат, потому что руководство Кремля свято верит, что женщины еще народят живую силу.
Такая ситуация в России – очень близка к маразму. Они никого не будут жалеть и будут пытаться показать, что еще не сломлены, оборонный комплекс работает,
– сказал российский оппозиционер.
Однако реально же это не соответствует действительности. В настоящее время ВПК страны-агрессора производит только то, что может, а не то, что должен.
Гудков объяснил, почему россияне вцепились в Авдеевку: смотрите видео
Какая ситуация вокруг Авдеевки: коротко
- Россия активизировала свои усилия на Авдеевском направлении. Однако добиться успеха вражеской армии не удается. Кроме того, в боях за Авдеевку страна-агрессор подорвала свой наступательный потенциал.
- Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш объяснил, что перед оккупантами сейчас стоит задача окружить Авдеевку и образовать там "котел". Впрочем, он убежден, что врагу это не удастся сделать.
- Оккупанты пытаются активно штурмовать город уже около двух недель. За это время враг потерял там 109 единиц техники. Это может стать наиболее провальной операцией России с начала полномасштабного вторжения и превысить потери в районе Угледара с ноября 2022 по апрель 2023 года.