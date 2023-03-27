В эфире национального марафона спикер объединенного прессцентра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что в направлениях Авдеевки и Марьинки серьезные потери понесли бригады из Оренбурга. Речь идет о 2 вражеских бригадах.

Обратите внимание Авдеевка – большая проблема для россиян, но они увидели там свой шанс, – военный обозреватель

Оккупанты планируют отводить оренбургские бригады

Алексей Дмитрашковский сообщил, что сейчас враждебное командование обсуждает отведение оренбургских бригад, понесших колоссальные потери, по Авдеевскому и Марьинскому направлениям. То есть идет подготовка некоего "жеста доброй воли". Очевидно, оккупанты из Оренбурга повторили судьбу 155 и 40 бригад морской пехоты Тихоокеанского флота России, которые так же прошли "денацификацию" под Угледаром в попытках захватить город.

На фоне потерь, как отмечает Дмитрашковский, захватчики постоянно перебрасывают в Донецкую область личный состав и технику. Например, на прошлой неделе враг опрокинул из резерва 2 танковых подразделения, однако сейчас о них даже не слышно. Также захватчики перебросили спецподразделение 98-й десантной бригады, которое пополнило ряды печально известной 155-й бригады. Однако из-за того, что последняя после потерь под Угледаром восстанавливается не за счет морпехов, у согласования у этой бригады нет. Поэтому ее использование малоэффективно.

Авдеевка и Марьинка: какая ситуация в городах

За Марьинку продолжаются бои, однако враждебная артиллерия сравняла город с землей – теперь там ни одного гражданского и ни одного уцелевшего дома.

Авдеевка, по словам главы МВА Виталия Барабаша, к сожалению, может повторить судьбу Марьинки – оккупанты ежедневно атакуют город, в результате чего разрушаются жилые здания. Местных просят эвакуироваться. Кроме того, из-за усиленных атак местные власти решили эвакуировать работников коммунальных служб, которые до последнего поддерживали жизнь в городе. Соответственно некому будет обслуживать генераторы и вышку мобильной связи – связь и электричество исчезнут вообще.