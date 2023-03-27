Однако такое решение врага кажется не логичным, ведь Авдеевка ведет боевые действия еще с 2014 года и имеет устойчивую оборонительную систему. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Коваленко рассказал, что на Авдеевку враг давит уже довольно продолжительное время. Ранее это происходило благодаря ресурсу 1-го и 2-го армейских корпусов и подразделений так называемых ДНР и ЛНР.
Они не являются качественной и регулярной составляющей российских оккупационных войск, но их там было сконцентрировано большое количество, потому что от Донецка до Авдеевки нет большого пространства для преодоления для наступления (расстояние 15 километров – 24 Канал). Они имеют там удобную логистику, но они до сих пор не могут захватить этот город и это является для российских окупантов большой проблемой.
– заметил говорящий.
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Замысел россиян провальный
По словам Коваленко, сейчас россияне на Авдеевском направлении увидели для себя "окно возможностей", потому что на Бахмутском у них ничего не выходит. В частности там возникает проблема с полноценной компенсацией потерь.
Это обусловлено достаточно сложной логистикой, говорится и о компенсации потерь личного состава и технической составляющей.
Следовательно, они концентрируют все внимание на Авдеевке, потому что видят определенную перспективу, возможность окружения города, а также его увлечения,
– добавил спикер.
Этим они попытаются показать какую-нибудь великую победу, мол, они что-то одержали. Однако военный эксперт подчеркнул, что это нелогично и нерационально, потому что Авдеевка является крепостью Вооруженных сил Украины еще с 2014 года. С разной интенсивностью боевые действия там происходят в течение 9 лет.
"Итак, Авдеевка можно сказать уже привыкла вести боевые действия и там сформировано достаточно соответствующих линий обороны для того, чтобы максимально блокировать наступательные и штурмовые инсинуации со стороны российских оккупантов", – резюмировал Коваленко.
Последние новости из Авдеевки
- 27 марта Авдеевка оказалась в "красной зоне". Из-за обострения ситуации местные власти запретили въезд в город волонтерам, журналистам и гражданским. Происходит эвакуация.
- Россияне круглосуточно обстреливают Авдеевку. Они используют весь доступный арсенал орудия и не считая этого были зафиксированы случаи использование химических гранат
- Офицер ВСУ, боец 1 бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец говорит, что теперь Авдеевка стала самой горячей точкой на фронте.
- Роман Свитан уверен, что рубежи Авдеевки надежно защищены. И вытеснить украинский гарнизон оттуда врагу не удастся. Впрочем, может очень пострадать город.