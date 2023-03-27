Однако такое решение врага кажется не логичным, ведь Авдеевка ведет боевые действия еще с 2014 года и имеет устойчивую оборонительную систему. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Коваленко рассказал, что на Авдеевку враг давит уже довольно продолжительное время. Ранее это происходило благодаря ресурсу 1-го и 2-го армейских корпусов и подразделений так называемых ДНР и ЛНР.

Они не являются качественной и регулярной составляющей российских оккупационных войск, но их там было сконцентрировано большое количество, потому что от Донецка до Авдеевки нет большого пространства для преодоления для наступления (расстояние 15 километров – 24 Канал). Они имеют там удобную логистику, но они до сих пор не могут захватить этот город и это является для российских окупантов большой проблемой.

– заметил говорящий.

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Замысел россиян провальный

По словам Коваленко, сейчас россияне на Авдеевском направлении увидели для себя "окно возможностей", потому что на Бахмутском у них ничего не выходит. В частности там возникает проблема с полноценной компенсацией потерь.

Это обусловлено достаточно сложной логистикой, говорится и о компенсации потерь личного состава и технической составляющей.

Следовательно, они концентрируют все внимание на Авдеевке, потому что видят определенную перспективу, возможность окружения города, а также его увлечения,

– добавил спикер.

Этим они попытаются показать какую-нибудь великую победу, мол, они что-то одержали. Однако военный эксперт подчеркнул, что это нелогично и нерационально, потому что Авдеевка является крепостью Вооруженных сил Украины еще с 2014 года. С разной интенсивностью боевые действия там происходят в течение 9 лет.

"Итак, Авдеевка можно сказать уже привыкла вести боевые действия и там сформировано достаточно соответствующих линий обороны для того, чтобы максимально блокировать наступательные и штурмовые инсинуации со стороны российских оккупантов", – резюмировал Коваленко.

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