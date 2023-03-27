Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он подчеркнул, что противник будет пытаться сделать из города вторую Марьинку и полностью разрушить. Местная власть настаивает на эвакуации гражданских.

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"Россияне будут пытаться забрасывать город авиабомбами. Хотя вопрос они не решат. Там есть крепко держащийся гарнизон. Плюс поддержка Карловского гарнизона. Не думаю, что у противника что-то получится, но очень большое напряжение будет", – сказал военный эксперт.

Роман Свитан о напряженной ситуации возле Авдеевки: смотреть видео

Россияне хотят усилить давление

По словам Романа Свитана, россияне не перекинули войска из Бахмута в Авдеевку, а активизировали действия 1 и 2 армейских корпусов и так называемых "ЛДНР" группировок. Эти силы должны усилить давление на авдеевский гарнизон.

"Их задача – уничтожить и вытеснить наш гарнизон из района Авдеевки. А в Бахмуте россияне уперлись в хорошо подготовленные рубежи, которые невозможно пройти. Они выполняют главную задачу вместе с нашими военными – уничтожают врага по полбатальона в сутки и этот механизм уже отлажен. Но от Бахмута они не отойдут", – отметил полковник ВСУ в запасе.

Авдеевка может стать второй Марьинкой

Рубежи Авдеевки надежно защищены, уверен Роман Свитан. И вытеснить украинский гарнизон оттуда врагу не удастся. Впрочем, может очень пострадать город.

Жаль сам город. Для жителей оптимальный вариант выехать. Сложно будет выжить под огневым валом, который накроет Авдеевку. И кроме использования артиллерии туда направлены самолеты – количество вылетов по этому городу увеличилось в 2 – 3 раза,

– резюмировал военный эксперт.

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