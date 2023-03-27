Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він наголосив, що противник намагатиметься зробити з міста другу Мар'їнку і вщент зруйнувати. Місцева влада наголошує на евакуації цивільних.

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"Росіяни намагатимуться закидати місто авіабомбами і зрити артилерією. Хоча питання вони не вирішать. Там є гарнізон, який міцно тримається. Плюс підтримка Карлівського гарнізону. Не думаю, що в противника щось вийде, але дуже велика напруга буде", – сказав військовий експерт.

Роман Світан про напружену ситуацію біля Авдіївки: дивитись відео

Росіяни хочуть посилити тиск

За словами Романа Світана, росіяни не перекинули війська з Бахмуту на Авдіївку, а активізували дії 1 та 2 армійських корпусів та так званих "ЛДНР" угрупувань. Ці сили мають посилити тиск на авдіївський гарнізон.

"Їхнє завдання – знищити і витіснити наш гарнізон з району Авдіївки. А в Бахмуті росіяни вперлися у добре підготовані рубежі, які неможливо пройти. Вони виконують головне завдання разом з нашими військовими – знищують ворога по пів батальйону за добу і цей механізм уже налагоджений. Але від Бахмута вони не відійдуть", – зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Авдіївка може стати другою Мар'їнкою

Рубежі Авдіївки надійно захищені, впевнений Роман Світан. І витіснити український гарнізон звідти ворогу не вдасться. Утім, може дуже постраждати саме місто.

Шкода саме місто. Для мешканців оптимальний варіант виїхати. Складно буде вижити під вогневим валом, який накриє Авдіївку. І крім використання артилерії туди направлено літаки – кількість вильотів по цьому місту збільшилася у 2 – 3 рази,

– резюмував військовий експерт.

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