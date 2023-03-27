В етері національного марафону речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський розповів, що у напрямках Авдіївки та Мар'їнки серйозних втрат зазнали бригади з Оренбурга. Мова йде про 2 ворожі бригади.

Зверніть увагу Авдіївка – велика проблема для росіян, але вони побачили там свій шанс, – військовий оглядач

Окупанти планують відводити оренбурзькі бригади

Олексій Дмитрашківський повідомив, що зараз вороже командування обговорює відведення оренбурзьких бригад, які зазнали колосальних втрат, з Авдіївського та Мар'їнського напрямків. Тобто йде підготовка такого собі "жесту доброї волі". Вочевидь, окупанти з Оренбурга повторили долю 155 та 40 бригад морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії, які так само пройшли "денацифікацію" під Вугледаром у спробах захопити місто.

На тлі втрат, як зазначає Дмитрашківський, загарбники постійно перекидають на Донеччину особовий склад та техніку. Наприклад, минулого тижня ворог перекинув з резерву 2 танкові підрозділи, однак зараз про них навіть не чути. Також загарбники перекинули спецпідрозділ 98-ї десантної бригади, який поповнив ряди сумнозвісної 155-ї бригади. Однак через те, що остання після втрат під Вугледаром відновлюється не за рахунок морпіхів, злагодження ця бригада не має. Тому її використання є малоефективним.

Авдіївка та Мар'їнка: яка ситуація в містах

За Мар'їнку тривають бої, однак ворожа артилерія зрівняла місто із землею – тепер там жодного цивільного і жодного вцілілого будинку.

Авдіївка, за словами голови МВА Віталія Барабаша, на жаль, може повторити долю Мар'їнки – окупанти щодня атакують місто, унаслідок чого руйнуються житлові будівлі. Місцевих просять евакуюватися. Крім того, через посилені атаки місцева влада вирішила евакуювати працівників комунальних служб, які до останнього підтримували життя у місті. Відповідно не буде кому обслуговувати генератори та вишку мобільного зв'язку – зв'язок та електрика зникнуть взагалі.