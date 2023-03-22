Однако говорить об окружении рано. Об этом 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"То, что происходит возле Авдеевки, я наблюдал с 2014 года. Ничего удивительного. Авдеевка всегда была самым горячим участком в зоне боевых действий", – подчеркнул обозреватель.

Самый горячий участок фронта

Если мы говорим о Бахмуте, отмечает Коваленко, то речь идет о 9 месяцах обороны. В Авдеевке это длится 9 лет. Прежде там действуют подразделения первого и второго армейского корпусов – это мобилизованные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Присутствие россиян там невелико, это могут быть представители артиллерийских подразделений, командование и т.д.

Да, они пытаются окружить Авдеевку. То, что они пытались сделать 9 лет. Пока это не имеет успеха, мы держим там достаточно эффективную оборону,

– утверждает военно-политический обозреватель.

Он добавляет, что основная логистика, необходимая для обеспечения нашей обороны, как работала, так и работает. Речь идет о трассе 0542. В ближайшее время перерезать ее оккупантам не удастся. "Почему? Потому что это такая же ситуация, как и с 0504 возле Бахмута, когда они захватили Клищиевку и пытались перерезать. У них 4 километра поле, а там – еще и лес. Чтобы преодолеть это расстояние, у них ушло два месяца, а потом наши эльфы в лесу начали давать им такой ответ, что они были вынуждены бежать в поле", – объяснил Коваленко.

Возле Авдеевки, отмечает обозреватель, такая же ситуация. Там более 4 километров до основной логистической артерии.

"Как я вижу, они будут пытаться зайти в сам город, чтобы начать городские бои. Но для этого нужно будет заходить через промзону. Аналог – промзона в Бахмуте. Зашли в северный сектор и остановились, потому что линии обороны и позиции. Итак, для пособий российских оккупантов в Авдеевке все будет очень-очень плохо и сложно", – убежден Александр Коваленко.

Последние потери врага