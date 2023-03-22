Однак говорити про оточення зарано. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Те, що відбувається біля Авдіївки, я спостерігав з 2014 року. Нічого дивного. Авдіївка завжди була найгарячішою ділянкою у зоні бойових дій", – наголосив оглядач.

Найгарячіша ділянка фронту

Якщо ми говоримо про Бахмут, зазначає Коваленко, то йдеться про 9 місяців оборони. Натомість в Авдіївці це триває 9 років. Передовсім там діють підрозділи першого та другого армійського корпусів – це мобілізовані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області. Присутність росіян там невелика, це можуть бути представники артилерійських підрозділів, командування і таке інше.

Так, вони намагаються оточити Авдіївку. Те, що вони намагалися зробити 9 років. Поки що це не має успіху, ми тримаємо там достатньо ефективну оборону,

– стверджує військово-політичний оглядач.

Він додає, що основна логістика, яка необхідна для забезпечення нашої оборони, як працювала, так і працює. Йдеться про трасу 0542. Найближчим часом перерізати її окупантам не вдасться. "Чому? Тому що це така сама ситуація, як і з 0504 біля Бахмута, коли вони захопили Кліщіївку та намагалися перерізати. В них 4 кілометри поле, а там – ще й ліс. Щоб здолати цю відстань, в них пішло два місяці, а потім наші ельфи у лісі почали давати їм таку відповідь, що вони були змушені тікати в поле", – пояснив Коваленко.

Біля Авдіївки, наголошує оглядач, така сама ситуація. Там більше як 4 кілометри до основної логістичної артерії.

"Як я бачу, вони будуть намагатися зайти в саме місто, щоб розпочати міські бої. Але для цього потрібно буде заходити через промзону. Аналог – промзона у Бахмуті. Зайшли у північний сектор і зупинилися, тому що лінії оборони та позиції. Отже, для посібників російських окупантів в Авдіївці все буде дуже і дуже погано", – переконаний Олександр Коваленко.

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