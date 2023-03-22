Однак говорити про оточення зарано. Про це 24 Каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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"Те, що відбувається біля Авдіївки, я спостерігав з 2014 року. Нічого дивного. Авдіївка завжди була найгарячішою ділянкою у зоні бойових дій", – наголосив оглядач.
Найгарячіша ділянка фронту
Якщо ми говоримо про Бахмут, зазначає Коваленко, то йдеться про 9 місяців оборони. Натомість в Авдіївці це триває 9 років. Передовсім там діють підрозділи першого та другого армійського корпусів – це мобілізовані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської області. Присутність росіян там невелика, це можуть бути представники артилерійських підрозділів, командування і таке інше.
Так, вони намагаються оточити Авдіївку. Те, що вони намагалися зробити 9 років. Поки що це не має успіху, ми тримаємо там достатньо ефективну оборону,
– стверджує військово-політичний оглядач.
Він додає, що основна логістика, яка необхідна для забезпечення нашої оборони, як працювала, так і працює. Йдеться про трасу 0542. Найближчим часом перерізати її окупантам не вдасться. "Чому? Тому що це така сама ситуація, як і з 0504 біля Бахмута, коли вони захопили Кліщіївку та намагалися перерізати. В них 4 кілометри поле, а там – ще й ліс. Щоб здолати цю відстань, в них пішло два місяці, а потім наші ельфи у лісі почали давати їм таку відповідь, що вони були змушені тікати в поле", – пояснив Коваленко.
Біля Авдіївки, наголошує оглядач, така сама ситуація. Там більше як 4 кілометри до основної логістичної артерії.
"Як я бачу, вони будуть намагатися зайти в саме місто, щоб розпочати міські бої. Але для цього потрібно буде заходити через промзону. Аналог – промзона у Бахмуті. Зайшли у північний сектор і зупинилися, тому що лінії оборони та позиції. Отже, для посібників російських окупантів в Авдіївці все буде дуже і дуже погано", – переконаний Олександр Коваленко.
Останні втрати ворога
- Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 березня в Україні вже ліквідовано 166 570 загарбників.
- Протягом минулої доби Росія втратила ще 960 військових. Зауважимо, що статистика є не остаточною, тому що підрахунок ускладнюють запеклі бої.
- Крім того, загарбники втрачають чимало техніки. За останню добу наші військові знищили: 15 танків, 10 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, 7 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й одиницю спеціальної техніки.