Тільки протягом минулої доби, як свідчить статистика Генштабу, Росія втратила ще 960 військових. Важливо зазначити, що дані не охоплюють поранених окупантів.

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Втрати росіян у техніці

танків – 3552 (+15);

бойових броньованих машин – 6879 (+10);

артилерійських систем – 2586 (+9);

РСЗВ – 507 (+0);

засоби ППО – 270 (+0);

літаків – 305 (+0);

гелікоптерів – 290 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7);

крилаті ракети – 907 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12);

спеціальна техніка – 266 (+1).



Втрати росіян у техніці та особовому складі

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