Тільки протягом минулої доби, як свідчить статистика Генштабу, Росія втратила ще 960 військових. Важливо зазначити, що дані не охоплюють поранених окупантів.

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Втрати росіян у техніці

  • танків – 3552 (+15);
  • бойових броньованих машин – 6879 (+10);
  • артилерійських систем – 2586 (+9);
  • РСЗВ – 507 (+0);
  • засоби ППО – 270 (+0);
  • літаків – 305 (+0);
  • гелікоптерів – 290 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7);
  • крилаті ракети – 907 (+0);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12);
  • спеціальна техніка – 266 (+1).


Втрати росіян у техніці та особовому складі

Втрати росіян: останні новини

  • В американському Інституті вивчення війни заявили, що російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації. Можливо, саме тому окупанти активізують зусилля, щоб досягти навіть незначних успіхів, перш ніж вони втратять ініціативу в Україні.
  • Бійці "елітного" підрозділу з Петербурга й області жаліються, що втрати складають понад 70%. Такі наслідки того, що їх відправили на штурм укріпрайону під Авдіївку. Росіян кинули у Донецьку область без розвідки та підтримки артилерії.
  • Українські прикордонники під Бахмутом знищують російських окупантів. Наші бійці показали відео ліквідації ворогів.