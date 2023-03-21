Только за прошедшие сутки, как свидетельствует статистика Генштаба, Россия потеряла еще 960 военных. Важно отметить, что данные не охватывают раненых оккупантов.
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Потери россиян в технике
- танков – 3552 (+15);
- боевых бронированных машин – 6879 (+10);
- артиллерийских систем – 2586 (+9);
- РСЗО – 507 (+0);
- средства ПВО – 270 (+0);
- самолетов – 305 (+0);
- вертолетов – 290 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7);
- крылатые ракеты – 907 (+0);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 5428 (+12);
- специальная техника – 266 (+1).
Потери россиян в технике и личном составе
Потери россиян: последние новости
- В американском Институте изучения войны заявили, что российское весеннее наступление, вероятно, близится к кульминации. Возможно, именно поэтому оккупанты активизируют усилия, чтобы добиться даже незначительных успехов, прежде чем они потеряют инициативу в Украине.
- Бойцы "элитного" подразделения из Петербурга и области жалуются, что потери составляют более 70%. Таковы последствия того, что их отправили на штурм укрепрайона под Авдеевку. Россияне были брошены в Донецкую область без разведки и поддержки артиллерии.
- Украинские пограничники под Бахмутом уничтожают российских оккупантов. Наши бойцы показали видео ликвидации врагов.