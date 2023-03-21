Только за прошедшие сутки, как свидетельствует статистика Генштаба, Россия потеряла еще 960 военных. Важно отметить, что данные не охватывают раненых оккупантов.

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Потери россиян в технике

  • танков – 3552 (+15);
  • боевых бронированных машин – 6879 (+10);
  • артиллерийских систем – 2586 (+9);
  • РСЗО – 507 (+0);
  • средства ПВО – 270 (+0);
  • самолетов – 305 (+0);
  • вертолетов – 290 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7);
  • крылатые ракеты – 907 (+0);
  • корабли/катера – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5428 (+12);
  • специальная техника – 266 (+1).


Потери россиян в технике и личном составе

Потери россиян: последние новости

  • В американском Институте изучения войны заявили, что российское весеннее наступление, вероятно, близится к кульминации. Возможно, именно поэтому оккупанты активизируют усилия, чтобы добиться даже незначительных успехов, прежде чем они потеряют инициативу в Украине.
  • Бойцы "элитного" подразделения из Петербурга и области жалуются, что потери составляют более 70%. Таковы последствия того, что их отправили на штурм укрепрайона под Авдеевку. Россияне были брошены в Донецкую область без разведки и поддержки артиллерии.
  • Украинские пограничники под Бахмутом уничтожают российских оккупантов. Наши бойцы показали видео ликвидации врагов.