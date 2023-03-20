Очередное видео пограничников было снято в лесопосадках под этим городом. На нем видно, как метко воины Украины обезвреживают российских окупантов.

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Оккупанты больше не бегают

Так, замаскированные россияне передвигались среди деревьев, выглядывая украинцев. Однако захватчики не ожидали, что прилетит на этот раз им с небес, ведь защитники внимательно следили за врагом с высоты.

Через несколько мгновений дрон отправил дружеский привет от всего украинского народа и проследил, насколько подарок понравится незваным гостям. Как следствие, оккупанты больше не то, что не бегают, а едва ползают по украинской земле.

Пограничники под Бахмутом обезвредили российских оккупантов: видео

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