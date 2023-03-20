Очередное видео пограничников было снято в лесопосадках под этим городом. На нем видно, как метко воины Украины обезвреживают российских окупантов.
Достойно внимания Город несгибаемости: почему битва за Бахмут является решающей для контроля Украины над Донбассом
Оккупанты больше не бегают
Так, замаскированные россияне передвигались среди деревьев, выглядывая украинцев. Однако захватчики не ожидали, что прилетит на этот раз им с небес, ведь защитники внимательно следили за врагом с высоты.
Через несколько мгновений дрон отправил дружеский привет от всего украинского народа и проследил, насколько подарок понравится незваным гостям. Как следствие, оккупанты больше не то, что не бегают, а едва ползают по украинской земле.
Пограничники под Бахмутом обезвредили российских оккупантов: видео
Что происходит вблизи Бахмута: последние новости
- Оккупационные войска длительное время не покидают попыток захватить украинский Бахмут. Так что самая горячая точка в театре боевых действий сейчас именно вблизи этого восточного города.
- Однако при этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак убежден, что планы российских захватчиков по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Более того, по словам спикера Восточной группировки ВСУ Сергея Череватого, россияне тактически не могут завершить операцию по захвату украинского города-крепости.
- Отметим, что о кульминационных моментах на Бахмутском направлении говорят и военные эксперты. Так, дневной уровень атак оккупантов снизился в половину. Впрочем в России до сих пор остаются ресурсы для продолжения в городе кровавых боев. В частности, сейчас россияне давят со стороны реки Бахмутка.