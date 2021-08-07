О дорожном знаке сообщили в одном из телеграм-каналов. Авторы новости отметили, что из-за указателя "в ваты уже начало подгорать".

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На знаке написали для тех, кто мог сомневаться: Донецк, Украина – 6 километров, Ясиноватая, Украина – 8 километров.

Авдеевка – город, который контролирует Украина

Отметим, что Авдеевка – это ближайшее к Донецку город, который контролируется украинскими властями. Именно поэтому этот населенный пункт часто попадает под вражеские обстрелы. Сама Авдеевка была оккупирована в течение нескольких месяцев в 2014 году – с апреля по июль. В город вошли подразделения экс-полковника ФСБ Игоря Гиркина.

Уже 30 июля после трехдневных ожесточенных боев Авдеевку освободили украинские военные. Они провели зачистку города и обнаружили многочисленные склады боеприпасов и застенок.

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Донецк и Ясиноватая – под оккупацией с 2014

Между тем, Донецк и Ясиноватая остаются под оккупацией пророссийских сил. Вражеские войска зашли в эти населенные пункты еще в 2014 году.