К мемориалу пришли члены СНБО, которые приехали на выездное заседание, которое должно состояться сегодня, 30 июля.

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В Авдеевке проходят мероприятия к годовщине освобождения

Президент Владимир Зеленский прибыл в Авдеевку на празднование 7 годовщины освобождения города от российских боевиков. Вместе с ним прибыли премьер-министр Денис Шмыгаль и другие члены СНБО. Они планируют провести там первое выездное заседание.

Но перед тем чиновники приняли участие в чествовании павших в боях за Авдеевку воинов у Мемориала памяти, который установили в 2017 году.

После возложения цветов к Мемориалу, президент Зеленский заявил, что чествовать украинских воинов нужно везде, где они погибли, защищая родную землю.

Достойное чтение памяти наших украинских героев – наш долг. И я рад, что для этого после семи лет войны в этом месте наконец появился соответствующий символ – знак памяти военнослужащих Вооруженных Сил Украины и добровольческих формирований, погибших в боях за Авдеевку. Это не событие и не новость. Это – норма. Так и должно быть. И так должно быть в каждом городе и поселке Украины, за которые погибли украинские бойцы, отдав самое главное, что у них было, – свою жизнь,

– сказал президент.



Зеленский, Шмыгаль и члены СНБО почтили погибших воинов / Фото Офиса Президента

Первое выездное заседание СНБО