До меморіалу прийшли члени РНБО, які приїхали на виїзне засідання, яке має відбутися сьогодні, 30 липня.

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В Авдіївці відбуваються заходи до річниці визволення

Президент Володимир Зеленський прибув в Авдіївку на святкування 7 річниці звільнення міста від російських бойовиків. Разом із ним прибули прем'єр-міністр Денис Шмигаль та інші члени РНБО. Вони планують провести там перше виїзне засідання.

Та перед тим високопосадовці взяли участь у вшануванні полеглих у боях за Авдіївку воїнів біля Меморіалу пам'яті, який встановили у 2017 році.

Після покладення квітів до Меморіалу, президент Зеленський заявив, що вшановувати українських воїнів потрібно усюди, де вони загинули, захищаючи рідну землю.

Гідне вшанування пам’яті наших українських героїв – наш обов’язок. І я радий, що для цього після семи років війни в цьому місці нарешті з’явився відповідний символ – знак пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України й добровольчих формувань, які загинули в боях за Авдіївку. Це не подія й не новина. Це – норма. Так і має бути. І так має бути в кожному місті й селищі України, за які загинули українські бійці, віддавши найголовніше, що в них було, – своє життя,

– сказав президент.



Зеленський, Шмигаль та члени РНБО вшанували загиблих воїнів / Фото Офісу Президента

Перше виїзне засідання РНБО