В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ: пострадали 10 военных
Утром 9 июня в Авдеевке на неопределенном взрывном устройстве подорвался автомобиль ВСУ. В результате подрыва 10 военных получили травмы. Правоохранители начали досудебное расследование.
Взрыв автомобиля ВСУ в Авдеевке
Военный автомобиль подорвался утром 9 июня 2020 года, информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Возле Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод" автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывном устройстве,
– говорится в сообщении.
За процессуального руководства Красноармейской местной прокуратуры начали досудебное расследование по факту подрыва.
Есть много пострадавших
В результате подрыва на взрывном устройстве военного автомобиля ВСУ 10 военных получили минно-взрывные травмы. Потерпевшим оказали необходимую медицинскую помощь.