Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня в понедельник, 8 июня. И за это поплатились – украинские защитники уничтожили трех оккупантов.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще четыре раза оккупанты открывали огонь с начала суток 9 июня, говорится в сообщении Штаба ООС.

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Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор. По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.

Где и из чего стреляют оккупанты