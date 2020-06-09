Оккупанты ранили украинского военного, наши защитники уничтожили трех врагов
Вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня в понедельник, 8 июня. И за это поплатились – украинские защитники уничтожили трех оккупантов.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще четыре раза оккупанты открывали огонь с начала суток 9 июня, говорится в сообщении Штаба ООС.
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Вследствие обстрелов со стороны агрессора один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Наши военнослужащие вовремя и жестко давали оккупационным подразделениям достойный отпор. По данным разведки, 8 июня украинские защитники уничтожили трех оккупантов.
Где и из чего стреляют оккупанты
- неподалеку Новотроицкого – с использованием 82 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов;
- возле Марьинки – из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Водяного – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Богдановки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Орехово – минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Новолуганского – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- по окрестностям Новоалександровки – из ручных противотанковых гранатометов;
- возле населенных пунктов Хутор Вольный и Майское – гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Новолуганского и Шумов – из гранатометов различных систем.