Пророссийские оккупанты так называемой "ЛНР" запаниковали. На улицах захваченных ими Антрацита и Славяносербска появились агитационные листовки с призывами к перевороту. Поэтому боевики даже подняли по тревоге подразделения нарядной "милиции".

Все для одного: найти и наказать распространителей листовок. Об этом в своем телеграм-канале информирует офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц.

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Оккупационные власти подняла по тревоге подразделения нарядной милиции. Причиной таких мер стало массовое размещение агитационных листовок с призывами к перевороту, бунтарству, отказу выходить на работу работников угольных, медицинскых, а также других учреждений,

– говорится в заметке.

К сообщению он добавил также фото листовок, которые так напугали оккупационную администрацию на Луганщине. На них, в частности, перечислены наименования нескольких шахт и вопросы к коллаборанту, так называемому главе "ЛНР" Леониду Пасечнику.

"Шахтер, стой до конца! Пасечник, где наши деньги?" – написано на агитационных листовках.