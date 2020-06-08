Проросійські окупанти з так званої "ЛНР" запанікували. На вулицях захоплених ними Антрациту та Слов’яносербська з’явилися агітаційні листівки із закликами до перевороту. Відтак, бойовики навіть підняли по тривозі підрозділи нарядної "міліції".

Все задля одного: знайти та покарати розповсюджувачів листівок. Про це у своєму телеграм-каналі інформує офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.

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Окупаційна влада фейкової підняла по тривозі підрозділи нарядної міліції. Причиною таких заходів стало масове розміщення агітаційних листівок із закликами до перевороту, бунтарства, відмови виходити на роботу працівників вугільної, медичної, а також інших установ,

– мовиться у дописі.

До допису він додав також фото листівок, що так налякали окупаційну адміністрацію на Луганщині. На них, зокрема, перелічені найменування декількох шахт та запитання до колаборанта, так званого глави "ЛНР", Леоніда Пасічника.

"Шахтарю, стій до кінця! Пасічник, де наші гроші?" – написано на агітаційних листівках.