Збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню в понеділок, 8 червня. І за це поплатилися – українські оборонці знищили трьох окупантів.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ще чотири рази окупанти відкривали вогонь з початку доби 9 червня, йдеться в повідомленні Штабу ООС.

Оце так На Луганщині окупанти підняли тривогу через агітлистівки з закликами до перевороту: фото

Внаслідок обстрілів з боку агресора один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Наші військовослужбовці вчасно і жорстко давали окупаційним підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, 8 червня українські оборонці знищили трьох окупантів.

Де і з чого стріляють окупанти

неподалік Новотроїцького – із використанням 82 мм мінометів та станкових протитанкових гранатометів;

біля Мар’їнки – зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Водяного – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

оборонців Богданівки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Оріхового – мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

по околицях Новоолександрівки – з ручних протитанкових гранатометів;

біля населених пунктів Хутір Вільний та Травневе – гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Новолуганського і Шумів – гранатометів різних систем.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу