В Авдіївці підірвався автомобіль ЗСУ: постраждали 10 військових
Вранці 9 червня в Авдіївці на невизначеному вибуховому пристрої підірвався автомобіль ЗСУ. Внаслідок підриву 10 військових отримали травми. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Підрив автомобіля ЗСУ в Авдіївці
Військовий автомобіль підірвався вранці 9 червня 2020 року, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
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Біля Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод" автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховому пристрої,
– йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом підриву.
Є багато постраждалих
Внаслідок підриву на вибуховому пристрої військового автомобіля ЗСУ 10 військових отримали мінно-вибухові травми. Потерпілим надали необхідну медичну допомогу.