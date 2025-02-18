Есть мнение, что пребывание Асада в Москве мешает налаживанию отношений россиян с новой сирийской властью ХТШ. Поэтому Кремль вынужден выводить корабли из Сирии.
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Кто обстрелял базу Хмеймим в Сирии
Об обстреле сообщили российские пропагандистские каналы, а также осинтеры, которые специализируются на теме Ближнего Востока. Россияне утверждали, что пробовали сбить беспилотники.
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Z-блогеры написали, что в атаке виновата "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), а на авиабазе объявили тревогу.
Впоследствии появилась информация, что удар по Хмеймиму нанес Израиль. Причем били не только беспилотниками, но и ракетами.
Visegrád 24 сообщил, что это первый в истории Израиля удар по российской авиабазе в Сирии. Взрывы были очень громкими.
Израиль попал в склад оружия на авиабазе Хмеймим через мгновение после того, как иранский самолет разгрузил оружие для "Хезболлы",
– сказано в заметке.
Последствия атаки на Хмеймим: смотрите видео
Россияне также жаловались, что их базам в Сирии не дадут нормально функционировать, намекая на враждебность ХТШ.