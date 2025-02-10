Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Как Россия пытается наладить отношения с Сирией

28 и 29 января 2025 года российские торговые суда SPARTA II и SPARTA покинули Тартус – стратегически важную военно-морскую базу в Сирии. Эти два торговых судна, вероятно, возвращают эвакуированное оборудование и персонал в альтернативные места базирования подальше от Средиземного моря в сопровождении четырех кораблей ВМС России.

По словам британской разведки, переговоры между представителями российского правительства и правящей администрацией Сирии Хайят Тахрир аш-Шам относительно будущего российских баз почти наверняка продолжаются.

Россия почти наверняка продолжает активно привлекать Хайят Тахрир аш-Шам для развития связей и продвижения себя как выгодного партнера. Однако Россия имеет более слабую переговорную позицию из-за различных факторов, в частности, вероятно, из-за враждебного отношения сирийского руководства к бывшему диктатору Башару Асаду, которого сейчас прячет Кремль,

– говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

Сохранение присутствия в восточном Средиземноморье почти наверняка остается стратегическим приоритетом для России: это позволяет стране-агрессору проектировать военную мощь в регионе и поддерживать операции в Африке.

Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, уменьшила ее осведомленность о ситуации в Сирии, что повлияло на способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Африке,

– подытожили в разведке.

К слову, ранее появилась информация, что Министерство обороны США разрабатывает планы вывода всех американских войск из Сирии. В то же время в Пентагоне предупреждают, что такой шаг оставляет наедине Сирийские демократические силы.