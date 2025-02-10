Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Як Росія намагається налагодити відносини із Сирією

28 і 29 січня 2025 року російські торгові судна SPARTA II і SPARTA покинули Тартус – стратегічно важливу військово-морську базу в Сирії. Ці два торгові судна, ймовірно, повертають евакуйоване обладнання та персонал до альтернативних місць базування подалі від Середземного моря у супроводі чотирьох кораблів ВМС Росії.

За словами британської розвідки, переговори між представниками російського уряду та правлячою адміністрацією Сирії Хайят Тахрір аш-Шам щодо майбутнього російських баз майже напевно тривають.

Росія майже напевно продовжує активно залучати Хайят Тахрір аш-Шам для розвитку зв'язків і просування себе як вигідного партнера. Однак Росія має слабшу переговорну позицію через різні чинники, зокрема, ймовірно, через вороже ставлення сирійського керівництва до колишнього диктатора Башара Асада, якого зараз переховує Кремль,

– йдеться в огляді Міноборони Британії.

Збереження присутності у східному Середземномор'ї майже напевно залишається стратегічним пріоритетом для Росії: це дозволяє країні-агресорці проєктувати військову міць у регіоні та підтримувати операції в Африці.

Заклопотаність Росії конфліктом в Україні, ймовірно, зменшила її обізнаність про ситуацію в Сирії, що вплинуло на здатність утримувати режим Асада при владі, тим самим підриваючи стратегічні інтереси Росії на Близькому Сході, Середземномор’ї та Африці,

– підсумували в розвідці.

До слова, раніше з'явилася інформація, що Міністерство оборони США розробляє плани виведення всіх американських військ із Сирії. Водночас у Пентагоні попереджають, що такий крок залишає наодинці Сирійські демократичні сили.